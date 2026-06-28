Atletico Madryt rusza po gwiazdę. Trudna sytuacja Milanu

Atletico Madryt coraz poważniej myśli o pozyskaniu Mortena Hjulmanda w letnim oknie transferowym. Duński pomocnik pozostaje również jednym z głównych celów Milanu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Hjulmand na celowniku Atletico i Milanu

Morten Hjulmand może zostać jednym z bohaterów letniego okienka. Pomocnik Sportingu Lizbona znajduje się na liście życzeń Milanu, jednak coraz mocniej naciska również Atletico Madryt. Jak poinformował Matteo Moretto, kandydatura reprezentanta Danii zyskuje na znaczeniu w planach hiszpańskiego klubu, a w najbliższym czasie zaplanowano kolejne rozmowy dotyczące możliwego transferu.

Diego Simeone zaakceptował już pomysł sprowadzenia 26-letniego pomocnika. Szkoleniowiec uważa, że Hjulmand idealnie pasuje do jego zespołu, dlatego Atletico chce dokładnie przeanalizować warunki ewentualnej transakcji. Największym wyzwaniem pozostają jednak oczekiwania Sportingu Lizbona.

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Portugalski klub wycenia swojego zawodnika na 35 – 40 milionów euro i dopiero za taką kwotę jest gotowy rozpocząć negocjacje. Według doniesień Hjulmand chciałby opuścić Portugalię. Piłkarz ma powoływać się na obietnicę złożoną mu przed rokiem przez władze Sportingu, które miały zgodzić się na jego odejście podczas najbliższego letniego okna transferowego.

Sytuację uważnie obserwuje również Milan. Nowy trener Ruben Amorim bardzo ceni Hjulmanda za umiejętności techniczne, cechy przywódcze oraz wszechstronność w środku pola. Włoski klub analizuje możliwość złożenia oferty, ale wcześniej planuje uporządkować swoją kadrę. Na liście zawodników mogących opuścić San Siro znajdują się między innymi Ismael Bennacer oraz Ruben Loftus-Cheek. Konkurencja ze strony Atletico sprawi, że Włosi będą musieli przekonać Duńczykami czymś innym niż kwestie finansowe.