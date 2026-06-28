Chelsea interesuje się włoskim pomocnikiem. To byłby powrotny transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Cesare Casadei może wrócić do Chelsea

Chelsea planuje być bardzo aktywna podczas letniego okienka transferowego. Nowy trener ekipy The Blues – Xabi Alonso – liczy na kilka poważnych wzmocnień, które pozwolą zwiększyć jakość kadry przed kolejnym sezonem. Londyński klub chce ponownie włączyć się do walki o czołowe lokaty w Premier League, dlatego zamierza pozyskać piłkarzy, którzy od razu podniosą poziom zespołu i będą ważnymi ogniwami w realizacji ambitnych celów.

Jak poinformował serwis „TUTTOmercatoWEB”, Chelsea może ponownie sięgnąć po Cesare Casadeiego, wzmacniając tym samym środek pola. Dla 23-letniego pomocnika byłby to powrót na Stamford Bridge, ponieważ reprezentował on barwy londyńskiej drużyny już w latach 2022-2025. W tamtym okresie większość czasu spędził jednak na wypożyczeniach. Tym razem miałby odgrywać znacznie ważniejszą rolę w zespole prowadzonym przez Xabiego Alonso. Niewykluczone, że Chelsea zapewniła sobie klauzulę odkupu przy sprzedaży młodego Włocha do Torino.

Casadei w swoim piłkarskim CV ma także występy w Leicester City, Reading, Interze Mediolan oraz Cesenie, której jest wychowankiem. W minionym sezonie reprezentant Włoch rozegrał 36 spotkań, zdobywając siedem bramek. Mierzący 192 centymetry pomocnik jest związany z aktualnym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku. Jego obecna wartość rynkowa, według portalu „Transfermarkt”, wynosi 15 milionów euro.

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