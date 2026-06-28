Raul Asencio może wylądować w Serie A. Odbyły się pierwsze rozmowy

Raul Asencio może rozstać się z Realem Madryt w letnim okienku transferowym. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na pozyskanie 23-letniego stopera ma Lazio Rzym.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raul Asencio

Lazio Rzym zainteresowane Raulem Asencio

Raul Asencio może opuścić Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. 23-letni stoper prawdopodobnie nie znajduje się w planach nowego trenera ekipy Królewskich – Jose Mourinho – na którego polecenie stołeczny klub sprowadził już Ibrahimę Konate. To jednak nie koniec zmian w defensywie, ponieważ na Santiago Bernabeu ma wkrótce trafić jeszcze jeden nowy środkowy obrońca. W efekcie Asencio zapewne wyraźnie spadnie w hierarchii i stanie się zbędnym zawodnikiem dla giganta La Ligi.

Najnowsze informacje dotyczące przyszłości hiszpańskiego defensora przekazał Ekrem Konur. Według doniesień dziennikarza Raul Asencio może wylądować w Serie A. Lazio Rzym poszukuje bowiem następcy Alessio Romagnolego i właśnie w piłkarzu Realu Madryt upatruje idealnego kandydata do wzmocnienia środka obrony. Media twierdzą, że pomiędzy klubami odbyły się już pierwsze rozmowy, a wartość rynkowa 23-letniego zawodnika wynosi około 20 milionów euro.

Asencio, którego wcześniej łączono także z klubami z Anglii, Arabii Saudyjskiej oraz Turcji, rozegrał w minionym sezonie 34 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Mierzący 184 centymetry stoper trafił do akademii La Fabrica w 2017 roku, wcześniej rozwijając swoje umiejętności w młodzieżowych zespołach UD Las Palmas.

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