Real Madryt postawił sprawę jasno. Chodzi o Viniciusa Jr

Real Madryt koncentruje się nie tylko na transferach, ale również na przyszłości jednej ze swoich największych gwiazd. Priorytetem Florentino Pereza pozostaje podpisanie nowego kontraktu z Viniciusem Juniorem.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Perez osobiście prowadzi rozmowy z Viniciusem

Przedłużenie umowy z Viniciusem stało się dla Realu Madryt najważniejszym zadaniem tego lata. Jak informuje Miguel Serrano, kolejna runda rozmów między klubem a otoczeniem Brazylijczyka może okazać się przełomowa. To właśnie wtedy ma się wyjaśnić, czy strony zbliżą się do porozumienia, czy też negocjacje wejdą w jeszcze trudniejszą fazę.

Szczególną rolę odgrywa Florentino Perez. Prezydent Realu od początku pobytu Viniciusa w Madrycie pozostaje jego największym obrońcą i wielokrotnie publicznie wspierał skrzydłowego. Według Miguela Serrano relacje między nimi są bardzo dobre, a sam piłkarz docenia wsparcie, jakie otrzymywał przez ostatnie lata. To właśnie dlatego Perez osobiście zaangażował się w negocjacje dotyczące nowego kontraktu.

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Choć obie strony deklarują chęć dalszej współpracy, wciąż nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Dla Realu sprawa ma znaczenie nie tylko sportowe. Vinicius jest jednym z symboli klubu i jedną z największych gwiazd światowego futbolu, dlatego jego pozostanie uznawane jest za strategiczny cel.

Według Serrano przedłużenie kontraktu Brazylijczyka ma obecnie wyższy priorytet niż ewentualny transfer Michaela Olise. W Madrycie zdają sobie sprawę, że niepowodzenie rozmów mogłoby znacznie skomplikować sytuację na rynku. Jednocześnie świetna forma Viniciusa podczas mistrzostw świata tylko zwiększa jego wartość i sprawia, że wyobrażenie sobie Realu bez niego staje się coraz trudniejsze. Wszystko wskazuje więc na to, że najbliższe spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości jednej z największych gwiazd Królewskich.