Milan walczył o piłkarza Barcelony. Decyzja zapadła

Barcelona może latem pożegnać kolejnego wychowanka, który nie przebił się do podstawowego składu. Marc Casado podjął już jednak pierwszą ważną decyzję dotyczącą swojej przyszłości i odrzucił ofertę AC Milan.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Casado chce zostać w Barcelonie

Marc Casado ma za sobą trudny sezon pod wodzą Hansiego Flicka. 22-letni pomocnik przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Pedrim, Frenkiem de Jongiem, Gavim oraz Markiem Bernalem. Niemiecki szkoleniowiec w środku pola częściej stawiał także na Erica Garcię i Daniego Olmo, dlatego wychowanek La Masii nie może być pewny swojej przyszłości.

Barcelona liczy, że sprzedaż zawodnika pozwoli zwiększyć wpływy podczas letniego okna transferowego. Jednym z klubów zainteresowanych pomocnikiem był AC Milan. Według informacji przekazanych przez „AS”, Jorge Mendes zaoferował piłkarza Rossonerim.

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Casado nie zamierza jednak przenosić się do Serie A. Hiszpan odrzucił możliwość gry w Mediolanie, ponieważ nadal wierzy, że zdoła przekonać Flicka i wywalczyć miejsce w pierwszym zespole Barcelony. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że przy tak dużej konkurencji będzie to bardzo trudne.

Chętnych na pozyskanie pomocnika jednak nie brakuje. Jego sytuację uważnie śledzą kluby z Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim Al Hilal. Zainteresowanie wykazuje również Manchester United, który szuka wzmocnień po zmianach w środku pola. W gronie obserwujących znajduje się także Atletico Madryt, choć napięte relacje między klubami mogą utrudnić ewentualne negocjacje.