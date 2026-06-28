Widzew podał kadrę na obóz. Ważny gracz zostanie w Łodzi

Widzew Łódź rozpoczyna swój obóz w austriackim Bad Erlach. Na zgrupowaniu zabraknie Szymona Czyża i Lukasa Leragera, którzy rehabilitują się w Łodzi oraz Steve'a Kapuadiego, który przebywa na mundialu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew jedzie na obóz bez trzech graczy

Widzew Łódź przygotowuje się już do nowego sezonu. Ten ma być dla zespołu zdecydowanie lepszy od zakończonych kilka tygodni temu rozgrywek. Nikt nie ma bowiem wątpliwości, że drużyna z Serca Łodzi musi zaprezentować się na miarę swojego finansowego potencjału. Dlatego też do klubu dołączył Karol Świderski, a więc ważny reprezentant Polski, którego sprowadzenie jest jasnym sygnałem wysłanym do rywali.

Kibice oczekują jednak kolejnych ruchów. Wzmocnień wymaga prawie każda formacja, ale nowi piłkarze będą musieli dołączyć do klubu już podczas obozu w Austrii. Widzew podał właśnie 28-osobową kadrę na obóz w Bad Erlach. Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca. Oto kadra, którą zabrał Aleksandar Vuković na ten wyjazd. Zabrakło w niej Szymona Czyża i Lukasa Leragera, którzy rehabilitują się w Łodzi oraz Steve’a Kapuadiego, który przebywa na mundialu.

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Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Franciszek Golański, Veljko Ilić, Jan Krzywański

Obrońcy: Stelios Andreou, Carlos Isaac, Christopher Cheng, Jan Juśkiewicz, Marcel Krajewski, Ricardo Visus, Przemysław Wiśniewski, Mateusz Żyro

Pomocnicy: Samuel Akere, Fran Álvarez, Ángel Baena, Osman Bukari, Kamil Cybulski, Mariusz Fornalczyk, Emil Kornvig, Kuba Nawrocki, Lindon Selahi, Juljan Shehu, Tonio Teklić

Napastnicy: Pape Meïssa Ba, Sebastian Bergier, Antoni Klukowski, Karol Świderski, Andi Zeqiri

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