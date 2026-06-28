Juventus oddał go bez żalu. Teraz chce jego powrotu

Juventus szuka nowego ofensywnego pomocnika przed startem kolejnego sezonu. Według „La Gazzetta dello Sport” na liście kandydatów niespodziewanie znalazł się Matias Soule, którego przyszłość w Romie stoi pod znakiem zapytania.

Antonio Saia / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus myśli o transferze Soule

Juventus analizuje kolejne możliwości wzmocnienia ofensywy. Pierwszym wyborem pozostaje Brahim Diaz z Realu Madryt, jednak Hiszpan nie wyraził gotowości do odejścia. Kang-in Lee jest coraz bliżej Atletico Madryt, a temat Nicolo Zaniolo na razie nie nabiera tempa. W tej sytuacji, według „La Gazzetta dello Sport”, w Turynie ponownie pojawił się pomysł sprowadzenia Matiasa Soulego.

Argentyńczyk trafił do Romy właśnie z Juventusu za 30 milionów euro i ma kontrakt do 2029 roku. Początek poprzedniego sezonu był w jego wykonaniu bardzo udany. W pierwszych sześciu kolejkach zanotował trzy gole i dwie asysty. Później jego rozwój wyhamowały przez urazy, a miejsce w składzie odzyskał Paulo Dybala. Obecnie Soule nie jest uznawany za zawodnika nie do ruszenia.

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Roma rozważa sprzedaż pomocnika, ponieważ do 30 czerwca musi wypracować odpowiedni zysk, aby spełnić wymogi finansowego fair play UEFA i uniknąć kolejnych sankcji. Według włoskich mediów w ostatnich dniach osłabło zainteresowanie Borussii Dortmund, natomiast nasiliły się kontakty z klubami z Arabii Saudyjskiej. „Il Romanista” informuje, że Al-Diriyah jest gotowe zapłacić nawet 35 milionów euro oraz zaoferować piłkarzowi pensję wynoszącą około 12 milionów euro netto za sezon.

Sam zawodnik nie jest jednak przekonany do przeprowadzki na Bliski Wschód. Jak podaje „Corriere dello Sport”, Soule wolałby pozostać w Romie i walczyć o miejsce w składzie. Jeśli miałby odejść, zdecydowanie bardziej odpowiadałby mu transfer do silniejszej ligi europejskiej.