Barcelona może wypożyczyć bramkarza. Kluczowe wieści dla Szczęsnego

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny spokojny o miejsce na ławce, ter Stegen ma odejść z Barcelony

Barcelona musi w najbliższych tygodniach zintensyfikować swoje działania na rynku transferowym. Nikt nie ma wątpliwości, że Duma Katalonii obecnie skupia się na pozyskaniu nowego środkowego napastnika, który zdołałby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie jednak trzeba porządkować także inne sprawy w kadrze. Jedną z nich jest sprawa bramkarzy.

Obecnie w zespole Dumy Katalonii jest kilku graczy na tę pozycję, a niekwestionowaną pozycję w podstawowym składzie ma Joan Garcia. Poza tym solidnym rezerwowym jest Wojciech Szczęsny, a to oznacza, że nie ma miejsca chociażby dla Marca Andre ter Stegena. Ten może odejść więc z Barcelony. Według informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Marca”, zawodnikiem interesuje się Ajax Amsterdam. Do Holandii Niemiec miałby zostać wypożyczony, a rozmowy w tej sprawie już trwają. Z pewnością byłby to dobre informacje dla Polaka, który byłby już pewnym numerem dwa w Barcelonie.

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Marc-Andre ter Stegen w tym sezonie rozegrał w sumie trzy mecze, w których zanotował jedno czyste konto. 34-latek w ostatnim czasie głównie zmaga się jednak z kontuzjami. 44-krotny reprezentant swojego kraju wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro. Łącznie dla Barcelony wystąpił ponad 420 razy.

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