Dusan Vlahović znowu zaoferował swoje usługi Barcelonie. Jak donosi Mundo Deportivo, snajper Juventusu liczy na transfer do Dumy Katalonii po odejściu Roberta Lewandowskiego.

UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Vlahović znów zaoferował się Barcelonie. Tyle chce zarabiać

Barcelona intensywnie szuka nowego środkowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego. Głównym celem transferowym niezmiennie pozostaje Julian Alvarez. Utalentowany Argentyńczyk publicznie zadeklarował chęć opuszczenia Atletico Madryt i marzy o grze na Camp Nou

Negocjacje z Los Colchoneros są jednak niezwykle skomplikowane. Dlatego hiszpański gigant musi jednocześnie brać pod uwagę inne ciekawe opcje na rynku.

W rzeczywistości sytuację w zespole komplikuje także Ferran Torres. Przyszłość reprezentanta Hiszpanii stoi obecnie pod znakiem zapytania, gdyż zawodnik wzbudza spore zainteresowanie ze strony PSG. Jeśli 26-latek odejdzie, Hansi Flick będzie natychmiast potrzebował innego klasowego snajpera.

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Tymczasem swoją szansę w tym zamieszaniu wyczuł Dusan Vlahović. Serb ponownie zaoferował swoje usługi katalońskiemu klubowi. Umowa Serba z Juventusem wygasa już 30 czerwca i niewiele wskazuje na to, zeby miała zostać przedłużona. Blaugrana mogłaby więc sprowadzić go za darmo.

Jedynym mankamentem są oczekiwania 26-latka co do wysokości zarobków oraz premii za podpis. Według źródła napastnik chcuałby otrzymać pensję na poziomie 8 milionów euro za każdy rok gry i 15 milionów euro premii za sam podpis.

Z tego powodu władze Barcelony muszą dokładnie przeanalizować, czy taki ruch byłby dla niej opłacalny. Sytuację zawodnika monitorują także inne wielkie kluby, jak Bayern Monachium, Besiktas oraz również Atletico.