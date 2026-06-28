Milan szykuje kolejny hit transferowy. Jest porozumienie

Milan nie zamierza zwalniać tempa podczas letniego mercato. Po osiągnięciu porozumienia w sprawie Goncalo Ramosa klub jest coraz bliżej sprowadzenia kolejnego reprezentanta Portugalii.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan porozumiał się z Antonio Silvą

Milan intensywnie pracuje nad wzmocnieniem defensywy i jednym z głównych kandydatów pozostaje Antonio Silva z Benfiki. Według Nicolo Schiry Rossoneri osiągnęli już porozumienie z 22-letnim środkowym obrońcą w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Umowa miałaby obowiązywać do końca czerwca 2031 roku.

Teraz mediolański klub koncentruje się na negocjacjach z Benfiką. Jak informują włoskie media, rozmowy między klubami już trwają, a Milan przygotowuje się do złożenia pierwszej oficjalnej oferty. Portugalczyk jest kolejnym zawodnikiem reprezentowanym przez Jorge Mendesa, który może trafić do zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima.

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Według „La Gazzetta dello Sport” Benfica oczekuje za swojego obrońcę około 20 milionów euro. Zainteresowanie Silvą wykazują również jeden z klubów saudyjskiej ekstraklasy oraz dwa zespoły z Premier League, dlatego Milan nie zamierza zbyt długo zwlekać z konkretnymi działaniami.

Antonio Silva nie jest jedynym piłkarzem reprezentowanym przez Jorge Mendesa, którego obserwują Rossoneri. Na liście życzeń znajdują się także Marc Casado z Barcelony oraz Francisco Trincao ze Sportingu. Wszystko wskazuje jednak na to, że to właśnie transfer portugalskiego stopera jest obecnie najbardziej zaawansowany i może zostać sfinalizowany w najbliższym czasie.