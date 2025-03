Fagioli skrytykował Mottę po odejściu z Juventusu. Mocne słowa

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Fagioli

Fagioli szczerze o zakończeniu przygody z Juventusem

Nicolo Fagioli obecnie błyszczy w barwach Fiorentiny, ale nie ukrywa rozgoryczenia sposobem, w jaki był traktowany przez Thiago Mottę w Juventusie. W szczerej rozmowie z “Corriere dello Sport” pomocnik przyznał, że trener stracił do niego zaufanie, co wpłynęło na jego samopoczucie i formę. – Motta przestał mnie brać pod uwagę. Po meczu w Lipsku dostawałem po kilka minut gry i słyszałem, że muszę prezentować się lepiej. Brakowało mi pewności siebie. Dopiero we Florencji odzyskałem radość z gry – przyznał Fagioli.

Słowa zawodnika wzbudziły ogromne poruszenie wśród kibiców Juventusu, rzucając nowe światło na atmosferę w szatni. Według calciomercato.com, zarzuty pomocnika potwierdzają wcześniejsze wątpliwości dotyczące stylu pracy Motty, oskarżanego o zbytnią surowość, dystans oraz brak dialogu z zawodnikami.

Portal IlBianconero.com dodaje, że między Mottą a Fagiolim nie doszło do wyraźnych konfliktów, lecz brakowało rozmów i wyjaśnień decyzji trenera. Zawodnik z półpodstawowego gracza nagle stał się marginalnym elementem drużyny, co negatywnie odbiło się na jego podejściu do treningów oraz meczów.

W szerszej perspektywie, wątpliwości budzi także polityka klubu, który dał pełnię władzy dyrektorowi sportowemu Cristiano Giuntoliemu bez odpowiedniego wsparcia. Decyzje o sprzedaży takich zawodników jak Fagioli, Kean, Huijsen, Miretti, Rovella czy Soule już teraz są postrzegane jako poważne błędy zarządu Juventusu.

Ostatnie tygodnie – zarówno wyniki Juventusu, jak i świetna forma byłych zawodników Bianconerich w innych klubach – wyraźnie sugerują, że brak empatii Motty i lekkomyślność Giuntolego przynoszą klubowi poważne szkody.