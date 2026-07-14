Inter szuka nowego prawego obrońcy. To on zastąpi Dumfriesa?

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Givairo Read przymierzany do Interu Mediolan

Inter Mediolan został poważnie osłabiony podczas letniego okna transferowego. Zespół Nerazzurrich opuścił bowiem Denzel Dumfries, który zdecydował się na przenosiny do Realu Madryt. Hiszpański gigant zapłacił za reprezentanta Holandii 20 milionów euro, czyli kwotę zapisaną w klauzuli odstępnego. W związku z odejściem jednego z kluczowych piłkarzy mediolańczycy rozpoczęli poszukiwania nowego prawego obrońcy, który mógłby z powodzeniem wypełnić lukę po doświadczonym defensorze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Giuseppe Meazza jest Givairo Read. Młody rodak Dumfriesa uchodzi za zawodnika o ogromnym potencjale i może okazać się idealnym następcą swojego starszego kolegi po fachu. Na co dzień 20-latek reprezentuje barwy Feyenoordu Rotterdam, jednak chciałby już tego lata wykonać kolejny krok w swojej karierze i spróbować swoich sił w jednej z czołowych europejskich lig.

Read trafił do akademii słynnego, holenderskiego klubu w połowie 2023 roku z FC Volendam, a do pierwszego zespołu Feyenoordu został włączony w styczniu 2024 roku. Od tego czasu rozegrał już 54 spotkania, strzelił pięć goli oraz zanotował jedenaście asyst, imponując zarówno w obronie, jak i pod bramką rywali. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro. Holenderski defensor znajduje się również na radarach Manchesteru City, Arsenalu oraz Bayernu Monachium.

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