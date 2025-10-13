Dramat gracza Juventusu. Kolejny uraz kolana

Juventus w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Bremera. Bianconeri potwierdzili, że obrońca doznał urazu kolana i musi przejść operację.

Marco Canoniero/ Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer (Atalanta - Juventus)

Juventus traci obrońcę

Bremer w październiku 2024 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. W sezonie 2024/25 na boisko już nie wrócił. Pierwszym występem po kilkumiesięcznej rehabilitacji była premierowa kolejka Serie A w nowych rozgrywkach. Brazylijczyk zanotował pełne 90 minut, a Juventus wygrał 2:0 z Parmą.

Niestety, po rozegranie zaledwie pięciu spotkań 28-latek znowu będzie musiał pauzować z powodu problemów zdrowotnych. Bianconeri poinformowali, że obrońca mierzy się z kolejną kontuzją kolana.

– Dziś rano w Lyonie Gleison Bremer został zbadany przez doktora Sonnery’ego-Cotteta, który stwierdził uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej lewego kolana. W najbliższych godzinach zawodnik zostanie poddany zabiegowi selektywnej artroskopowej meniscektomii – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kiedy reprezentant Canarinhos wróci do gry? Nie wcześniej niż za dwa miesiące. Niewykluczone, że w tym roku już nie pojawi się na murawie.