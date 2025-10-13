Dramat gracza Juventusu. Kolejny uraz kolana

14:43, 13. października 2025 15:56, 13. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Juventus

Juventus w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Bremera. Bianconeri potwierdzili, że obrońca doznał urazu kolana i musi przejść operację.

Gleison Bremer (Atalanta - Juventus)
Obserwuj nas w
Marco Canoniero/ Alamy Na zdjęciu: Gleison Bremer (Atalanta - Juventus)

Juventus traci obrońcę

Bremer w październiku 2024 roku zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. W sezonie 2024/25 na boisko już nie wrócił. Pierwszym występem po kilkumiesięcznej rehabilitacji była premierowa kolejka Serie A w nowych rozgrywkach. Brazylijczyk zanotował pełne 90 minut, a Juventus wygrał 2:0 z Parmą.

Niestety, po rozegranie zaledwie pięciu spotkań 28-latek znowu będzie musiał pauzować z powodu problemów zdrowotnych. Bianconeri poinformowali, że obrońca mierzy się z kolejną kontuzją kolana.

– Dziś rano w Lyonie Gleison Bremer został zbadany przez doktora Sonnery’ego-Cotteta, który stwierdził uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej lewego kolana. W najbliższych godzinach zawodnik zostanie poddany zabiegowi selektywnej artroskopowej meniscektomii – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kiedy reprezentant Canarinhos wróci do gry? Nie wcześniej niż za dwa miesiące. Niewykluczone, że w tym roku już nie pojawi się na murawie.

POLECAMY TAKŻE

Kenan Yildiz
Juventus przygotował podwyżkę dla Yildiza. Tyle będzie zarabiał
Kylian Mbappe
Alonso czy Ancelotti? Mbappe porównał obu trenerów
Dusan Vlahovic
Bayern poluje na piłkarza Juventusu. To wielka okazja!