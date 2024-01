IMAGO / Massimo Paolone Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński jest łączony z transferem do Interu

Pomimo tego Polak zagra w niedzielę od pierwszej minuty

Media we Włoszech spodziewały się innego rozstrzygnięcia

Piotr Zieliński nie trafi na ławkę

Piotr Zieliński po wielu latach gry w Napoli może wreszcie zmienić barwy. Nawet jeśli do transferu nie dojdzie zimą, to wszystko wskazuje na to, że Polak trafi do mediolańskiego Interu po sezonie. Saga związana z jego transferem nie podoba się władzom mistrza Włoch.

W mediach pojawiły się spekulacje, że Napoli może ukarać zawodnika sadzając go na pewien czas na ławce rezerwowych. Wygląda jednak na to, ze prognozy te były nietrafione. Zieliński zagra bowiem od pierwszej minuty w niedzielnym meczu z Lazio.

Trener Walter Mazzarri zdecydował się na grę w systemie 3-5-2. Początek meczu o 18:00.

Lazio – Napoli, wyjściowe składy:

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson

Napoli: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori

