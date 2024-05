Robert Lewandowski nie pokazał się przeciwko Almerii z dobrej strony. Swój występ zakończył bez zdobytej bramki, co brutalnie wypunktowały hiszpańskie media. Polak został oceniony najniższej w całej Barcelonie.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski znów słaby. Xavi szybko zdjął go z boiska

Robert Lewandowski po serii lepszych występów znów spisuje się rozczarowująco. Czwartkowy mecz ze zdegradowaną już Almerią wydawał się idealną okazją, aby poprawić swój dorobek bramkowy i włączyć się jeszcze do walki o koronę króla strzelców.

Kapitan reprezentacji Polski zaliczył jednak kolejne bezbarwne spotkanie. W pierwszych minutach był dość aktywny, jednak z biegiem czasu to inni zawodnicy zadecydowali o wyniku. Oba gole dla Barcelony zdobył Fermin Lopez, zaś Lewandowski nie dopisał żadnych liczb do statystyk. Xavi Hernandez ponownie zmienił go przed ostatnim gwizdkiem, tym razem już w 70. minucie.

Zgodnie z przewidywaniami, Lewandowski znów został mocno skrytykowany przez hiszpańskie media. Kataloński “Sport” wystawił mu najniższą ocenę spośród wszystkich zawodników Barcelony.

“W pierwszych minutach był aktywny, oddał kilka strzałów, ale później nie miał już dogodnych okazji. Ponownie został zmieniony przed końcem. To nie był jego dobry wieczór, korona króla strzelców się od niego oddaliła” – skwitował “Sport”.

“Marca” skupiła się natomiast na jego zejściu z boiska, podkreślając, że nie przypadają mu do gustu decyzje Xaviego.

“Zmiany mu się nie podobają. Zszedł z boiska gryząc się w język. Podał rękę Xaviemu, ale w środku był wściekły. To już czwarty taki przypadek w pięciu ostatnich meczach” – wyjaśniono.

