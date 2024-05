Robert Lewandowski w kolejnym meczu nie zdołał wpakować piłki do siatki. Polak ma coraz mniejsze szanse na zdobycie korony króla strzelców. Do końca sezonu La Liga pozostały zaledwie dwie kolejki.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z coraz mniejszymi szansami na trofeum

Robert Lewandowski w pierwszej części sezonu radził sobie fatalnie. Po nowym roku poprawił dyspozycję strzelecką, choć wciąż nie gra na tak wysokim poziomie, jak w poprzednich latach. Polak jest najskuteczniejszym zawodnikiem Barcelony, ale w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, w La Liga kilku piłkarzy radzi sobie od niego lepiej. Ma on już niewielkie szanse na zdobycie korony króla strzelców.

Czwartkowy mecz z Almerią wydawał się idealną okazją, aby zbliżyć się do liderującego Artema Dovbyka. Zdegradowany już przeciwnik stracił w tym sezonie największą liczbę bramek w całej stawce. Lewandowski tego nie wykorzystał, notując kolejny bezbarwny występ. Zakończył go bez choćby jednego gola, co oddaliło go od prestiżowego trofeum.

Lewandowski ma na swoim koncie 17 trafień. Przed nim znajduje się trzech zawodników, którzy mają większe szanse na triumf w tej klasyfikacji. Liderujący Dovbyk uzbierał 20 bramek. Polski napastnik musi się spieszyć, jeśli chce jeszcze stanąć do rywalizacji. Do końca sezonu La Liga pozostały bowiem już tylko dwie kolejki. Barcelona zmierzy się w nich z Rayo Vallecano oraz Sevillą.

Aktualna klasyfikacja strzelców La Liga

Artem Dovbyk (Girona) – 20 bramek

Jude Bellingham (Real Madryt) – 19 bramek

Alexander Sorloth (Villarreal) – 19 bramek

Robert Lewandowski (Barcelona) – 17 bramek

Antoine Griezmann (Atletico Madryt) – 16 bramek

Ante Budimir (Osasuna) – 16 bramek

