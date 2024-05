SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise prowadzi rozmowy z Manchesterem United

Michael Olise jest jednym z najlepszych skrzydłowych w Premier League. 22-latek rozgrywa naprawdę świetny sezon – pojawił się na boisku w 18 spotkaniach, zdobył 10 bramek i zanotował 5 asyst. Doskonała postawa urodzonego w Anglii młodzieżowego reprezentanta Francji nie uchodzi uwadze europejskich gigantów. Według Fabrizio Romano sytuację Michaela Olise’a bacznie monitoruje Manchester United.

Co więcej, włodarze Czerwonych Diabłów podobno są w stałym kontakcie z agentami gwiazdy Crystal Palace. Ten transfer nie jest jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ klub z Old Trafford musi liczyć się z ogromną konkurencją. Wychowanek Arsenalu najprawdopodobniej będzie dostępny za 60 milionów funtów – dokładnie tyle wynosi klauzula odstępnego prawoskrzydłowego w jego umowie z Orłami.

Młody Francuz może czuć się zawiedziony, gdyż pomimo świetnych występów na angielskich boiskach, Didier Deschamps pominął go przy powołaniach na zbliżające się Euro 2024 w Niemczech. Michael Olise znajduje się na celowniku również takich drużyn jak między innymi Manchester City, Chelsea oraz Liverpool. Za faworyta w wyścigu o podpis ofensywnego piłkarza uchodzi jednak Manchester United.