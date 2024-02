Trener AS Romy Daniele De Rossi podkreślił, że każdy zespół na świecie można pokonać. Szkoleniowiec bardzo entuzjastycznie podchodzi do nadchodzącego spotkania z Interem Mediolan.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Roma znakomicie spisuje się pod wodzą De Rossiego

Giallorossi wygrali wszystkie trzy mecze

Teraz czeka ich wielki test w pojedynku z Interem

De Rossi wierzy w zwycięstwo z Interem

Odkąd Daniele De Rossi przejął stery w AS Romie po Jose Mourinho, Giallorossi odnieśli trzy zwycięstwa w trzech meczach pokonując Hellas, Salernitanę oraz Cagliari. Teraz czeka ich pierwszy poważny sprawdzian, ponieważ w sobotę zmierzą się z Interem Mediolan.

Nerazzurri pod wodzą Simone Inzaghiego spisują się w tym sezonie w Serie A niemal bezbłędnie, przegrywając tylko raz w 22 meczach, a w stolicy Włoch będą głodni trzech punktów, by utrzymać przewagę nad Juventusem.

– Potrzebna nam jest inteligencja, wiedza i odwaga. Każdy zespół na świecie jest do pokonania. Inter też. Uważam, że poziom naszej gry znacznie wzrósł. Zagramy z drużyną przyzwyczajoną do dominacji. Ale my też chcemy atakować i będą cierpieć w tym pojedynku. Jesteśmy świadomi, że możemy rozegrać świetny mecz i znamy nasze mocne strony – przyznał De Rossi.

Zobacz również: Ernest Muci przenosi się do Turcji. Ogromna pensja dla Albańczyka