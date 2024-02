fot. PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci opuszcza Legię Warszawa i przenosi się do Besiktasu

Dla stołecznego klubu będzie to rekord transferowy, gdyż zarobi aż 10 mln euro

Turcy oferują bardzo duże pieniądze również dla samego zawodnika

Muci odchodzi z Legii. Turcy zaoferowali mu ogromne pieniądze

Legia Warszawa rozstaje się z Ernestem Mucim, który lada moment sfinalizuje swoje przenosiny do Besiktasu Stambuł. Turcy się spieszą, gdyż w piątek mija ostatni dzień zimowego okienka transferowego.

Albańczyk zanotował bardzo dobrą jesień, co wpłynęło na zainteresowanie jego osobą oraz wycenę. Zaimponował przede wszystkim w dwumeczu przeciwko Aston Villi, kiedy to trzykrotnie trafił do siatki. Na sprzedaży gwiazdora Legia zarobi rekordowe 10 milionów euro.

To niezwykle opłacalny ruch również dla samego zawodnika. Jak poinformował Zbigniew Szulczyk, Turcy mają mu płacić aż 1,8 mln euro za sezon gry. To pieniądze, których w Polsce na pewno by nie otrzymał.

Podobno tak to wygląda.

-Besiktas zapłaci Legii całe €10 milionów. Z tej sumy Legia zapłaci Tiranie €1 milion na podstawie umowy z 2021.

Ernest Muci będzie zarabiał

€1.8 miliona netto za sezon.

Wczoraj po Muciego przyleciał prywatnym samolotem sam prezes Besiktasu Hasan Arat — Zbigniew Szulczyk (@ZSzulczyk) February 9, 2024

Legia poważnie osłabia się tuż przed startem rundy wiosennej. Muci już wczoraj wyleciał do Turcji, co oczywiście oznacza, że nie zagra w piątkowym meczu z Ruchem Chorzów. Albańczyk spędził w stolicy Polski niespełna trzy lata, a jego bilans strzelecki zatrzymał się na 21 bramkach.

