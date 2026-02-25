Transfer czy emerytura? Coutinho znów na rynku

Philippe Coutinho niewykluczone, że niebawem zmieni barwy klubowe. Konkretne wieści na ten temat przekazało ESPN, przedstawiając możliwe scenariusze na przyszłość.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Coutinho podejmie zaskakującą decyzję? Nowe wieści zza oceanu

Philippe Coutinho jest aktualnie bez klubu. 33-latek ostatnio zakończył swoją historię w Vasco da Gama. Jednocześnie zawodnik analizuje różne scenariusze dotyczące swojej przyszłości. Interesujące informacje przekazało ESPN.

Źródło podało, że były pomocnik FC Barcelona, Liverpool FC czy Bayern Monachium raczej nie przyjmie oferty transferowej z CSKA Moskwa. Rosyjski klub w ostatnim czasie wykazywał zainteresowanie Brazylijczykiem. Ten jednak nie ma brać pod uwagę przeprowadzki do ekipy z Priemjer-Ligi.

Philippe Coutinho zamierza natomiast kontynuować karierę w jednej z drużyn występujących w Major League Soccer. Jeśli taki wariant nie doszedłby do skutku, piłkarz miałby brać pod uwagę zakończenie profesjonalnej kariery.

Brazylijski pomocnik rozegrał najwięcej spotkań w trakcie swojej kariery klubowej dla Liverpoolu. W ekipie z Anfield Road zaliczył łącznie 201 występów, notując w nich 54 trafienia i 44 asysty. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest obecnie na 3,5 miliona euro.

W tym roku Philippe Coutinho wystąpił w dwóch spotkaniach, zdobywając jedną bramkę. W trakcie swojej kariery 68-krotny reprezentant Brazylii wywalczył wiele trofeów. Raz triumfował w Copa America, raz wygrał Ligę Mistrzów, a ponadto ma na koncie takie sukcesy jak mistrzostwo Niemiec, mistrzostwo Hiszpanii oraz krajowe puchary zdobyte we Włoszech.