Bartosz Bereszyński już w 17. minucie meczu z Salernitaną opuścił plac gry z powodu kontuzji. Uraz reprezentanta Polski może wykluczyć go z gry w październikowych spotkaniach biało-czerwonych.

Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński w ostatnich meczach reprezentacji Polski stanowił ważne ogniwo w defensywie

31-latek doznał urazu w meczu ligowym z Salernitaną i już w 17. minucie musiał opuścić plac gry

Na ten moment nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja obrońcy

Bartosz Bereszyński wypada z gry z kontuzją

W środę Empoli odniosło swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Gospodarze wygrali 1:0 z Salernitaną, dzięki czemu przerwali passę kolejnych pięciu ligowych porażek. Pozwoliło im to przesunąć się o jedną pozycję wyżej, jednak wciąż znajdują się w strefie spadkowej. Niestety, w 1. połowie meczu kontuzji doznał Bartosz Bereszyński.

Reprezentant Polski odczuł w 17. minucie nawracające dolegliwości związane z urazem mięśni uda. Zmienił go Tyronne Ebuehi. Kontuzja Bereszyńskiego to poważny problem dla biało-czerwonych, których w październiku czekają ważne mecze eliminacji do Mistrzostw Europy.

W ostatnich meczach kadry Bereszyński był podstawowym defensorem. Szczegółowe badania wykażą dopiero, jak poważna jest kontuzja i ile potrwa absencja 31-latka. Całe spotkanie w środę rozegrał natomiast Sebastian Walukiewicz.

