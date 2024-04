Arsenal zatrzyma obrońcę? Rozmowy z Brazylijczykiem trwają

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Magalhaes

Kanonierzy chcą zatrzymać na dłużej Gabriela Magalhaesa

Gabriel Magalhaes trafił do Arsenalu w 2020 roku. Do tej pory rozegrał w koszulce Kanonierów 164 mecze, w których zdobył 15 bramek. W przeszłości był łączony z Paris Saint-Germain czy Juventusem, ale w 2022 roku postanowił przedłużyć pobyt do 2027 roku. W ostatnich okienkach transferowych krążyły pogłoski o zainteresowaniu klubów z Arabii Saudyjskiej.

Brazylijczyk w tym sezonie pozostał kluczowym zawodnikiem Mikela Artety i tworzy zgrany duet z Williamem Salibą. Po związaniu dłuższym kontraktem z Benjaminem Whitem w marcu, Arsenal pracuje, aby zatrzymać Gabriela. Gabriel przed transferem do Kanonierów grał w Lille, z którego został wykupiony za 26 milionów euro.

Londyński klub przeprowadził wstępne rozmowy z zawodnikiem. 26-latek opuścił jak dotąd tylko dwa mecze ligowe. Hiszpański menedżer chce dalej na nim budować blok defensywny. Tylko Saliba zgromadził we wszystkich rozgrywkach więcej minut od Gabriela, przekraczając 4000 minut.

Arsenal jest liderem Premier League i w niedzielę zmierzy się w derbach z Tottenhamem, który ma ambicje, żeby awansować do Ligi Mistrzów.