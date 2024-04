PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Daniel Rigge na celowniku Arsenalu i Tottenhamu

W nadchodzącym letnim okienku transferowym może dojść do ciekawej rywalizacji wewnątrz Premier League. Otóż z informacji przekazanych przez stację ESPN wynika, że Arsenal oraz Tottenham Hotspur mają na celowniku gracza West Hamu United. A mianowicie Daniela Rigge. 18-latek jeszcze na dobre nie zaistniał w seniorskiej piłce, dlatego londyńskie kluby traktują to wzmocnienie przyszłościowo.

Na ten moment trudno stwierdzić jaką kwotę zażyczyłyby sobie z zawodnika władze popularnych „Młotów”. Nawet serwis „Transfermarkt” nie pokusił się o wycenę Daniela Rigge. Wciąż jednak nie wiemy, czy West Ham United zdecyduje się na ten transfer. Być może klub z Londynu wiąże przyszłość z 18-letnim pomocnikiem.

Daniel Rigge jest wychowankiem Manchesteru City, ale w 2022 roku dołączył do młodzieżowego zespołu West Hamu United. Obecny sezon w rozgrywkach Premier League do lat 18 jest fantastyczny w wykonaniu młodego pomocnika. Anglik rozegrał 19 spotkań, w których zdobył aż 11 bramek. Na dodatek piłkarz może się pochwalić również sześcioma asystami. 18-latek ma za sobą również cztery występy w reprezentacji Anglii do lat 16.

Już jutro dojdzie do starcia w Premier League pomiędzy zainteresowanymi transferem Daniela Rigge. Tottenham Hotspur przed własną publicznością podejmie Arsenal. Początek rywalizacji o godzinie 15:00.

