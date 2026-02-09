Chiellini wprost o przyszłości Spallettiego w Juventusie

Juventus po remisie 2:2 z Lazio wrócił do tematów pozaboiskowych. Przy okazji tego spotkania Giorgio Chiellini jasno odniósł się do przyszłości Luciano Spallettiego i rozwiał wątpliwości.

Spalletti może czuć się częścią przyszłości Juventusu

Juventus zakończył ligowy wieczór podziałem punktów z Lazio. Mimo ogromnych kontrowersji, emocje wzbudziły też słowa Giorgio Chielliniego o przyszłości trenera. Dyrektor ds. strategii sportowej Bianconerich nie pozostawił pola do spekulacji i wyraźnie zaznaczył, że klub jest zadowolony z pracy Luciano Spallettiego.

Giorgio Chiellini podkreślił, że Stara Dama docenia zarówno wyniki, jak i podejście szkoleniowca do codziennej pracy. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze Spallettiego i z tego, co robi. Widać także w jego słowach radość z trenowania Juventusu – zaznaczył działacz, wskazując na dobrą chemię między trenerem a klubem.

W jego wypowiedzi wybrzmiał też spokój i brak presji czasowej. Chiellini dał do zrozumienia, że w Turynie nie ma miejsca na nerwowe ruchy. – Wszystko w swoim czasie, bez pośpiechu, ale też bez wątpliwości – stwierdził, jasno sugerując, że przyszłość szkoleniowca nie jest zagrożona.

Szczególną uwagę zwrócił wątek kontraktu. – Luciano przyszedł z ogromną chęcią do pracy. Podpisał umowę bez gwarancji, żeby się sprawdzić i dziś radzi sobie bardzo dobrze – powiedział Chiellini. To zdanie pokazuje, jak wysoko władze Juventusu oceniają postawę trenera i jego zaangażowanie od pierwszego dnia.

Na koniec padła deklaracja, która może uspokoić kibiców. – Z całą pewnością jest częścią teraźniejszości i przyszłości tej drużyny – podsumował Chiellini. W kontekście remisu z Lazio i nierównej formy zespołu to sygnał stabilności, na który w Turynie długo czekano.

