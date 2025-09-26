Dwaj najlepsi we Włoszech? Capello zdradził swoje typy

Fabio Capello pozwolił sobie ostatnio na wyrażenie opinii na temat dwóch konkretnych trenerów. Były włoski szkoleniowiec udzielił wypowiedzi "La Gazzetta dello Sport".

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Fabio Capello

Fabio Capello pochlebnie o Massimiliano Allegrim i Antonio Conte

Fabio Capello pozwolił sobie ostatnio na konkretną opinię na temat Antonio Conte i Massimiliano Allegriego, doceniając obu trenerów. Według byłego selekcjonera reprezentacji Anglii szkoleniowcy tacy jak Conte i Allegri są obecnie najlepsi we Włoszech.

– Maxi i Antonio to dwaj najlepsi trenerzy we Włoszech dzisiaj. To będzie super bitwa. Allegri zdobył najwięcej mistrzostw Serie A spośród obecnych w lidze włoskiej, a Conte zdołał również wygrać Premier League. Zawsze mnie uczono, że wygrywają najlepsi – mówił Fabio Capello, cytowany przez „La Gazzetta dello Sport”.

– Ich pomysły są jasne. Zarówno Conte, jak i Allegri mają pełną kontrolę nad swoimi drużynami, nie trzymając się sztywno ustalonych formacji. Obaj są elastyczni, dostosowują się do posiadanego składu, bez taktycznych uprzedzeń – kontynuował Włoch.

– Są świetni w organizowaniu zespołu i prawidłowej ocenie zawodników. Nawet jeśli chodzi o piłkarzy, których pozyskują na rynku transferowym – zaznaczył Capello.

W niedzielę wieczorem w ramach piątej kolejki Serie A odbędzie się hit rozgrywek z udziałem Milanu i Napoli na San Siro. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w 2025 roku. W marcu lepsi byli neapolitańczycy (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwukrotnie górą było Napoli, raz Milan, a dwa razy padł remis.

