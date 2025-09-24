Chelsea i FC Barcelona chcą tego samego nastolatka z River Plate

Chelsea, według informacji Soy del Millo, może rywalizować z FC Barceloną o 18-letniego skrzydłowego z River Plate. Na celowniku europejskich klubów znalazł się Ian Subiabre.

fot. Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Ian Subiabre

Ian Subiabre na celowniku Chelsea i FC Barcelony

Chelsea i FC Barcelona, jak się okazuje, upatrzyły sobie ten sam cel transferowy. Na radarze obu ekip znalazł się skrzydłowy broniący barw River Plate. Informacje na ten temat przekazał Soy del Millo.

Źródło twierdzi, że Ian Subiabre może wkrótce przenieść się do jednej z europejskich drużyn. Skrzydłowy aktualnie gra w klubie z Argentyny i jasne jest, że jego obecny pracodawca nie chce zbyt szybko rozstawać się z młodym zawodnikiem. Tym bardziej że obowiązująca umowa piłkarza z River Plate jest ważna do końca grudnia 2026 roku.

Klub z Argentyny ma jednak w planach zaoferowanie Subiabre nowego kontraktu. Jednocześnie władze River Plate chciałyby umieścić w nim klauzulę odstępnego wynoszącą 100 milionów euro.

Subiabre to młodzieżowy reprezentant Argentyny w kadrze do lat 20. Jak dotąd wystąpił w niej w ośmiu spotkaniach, zdobywając trzy bramki. Obecnie jego rynkowa wartość szacowana jest na nieco ponad milion euro.

W trwającym sezonie 2024/2025 zawodnik zagrał już w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, notując jednego gola i jedną asystę. Tymczasem w nocy ze środy na czwartek będzie miał okazję poprawić swoje statystyki. River Plate zmierzy się w ćwierćfinale Copa Libertadores z Palmeiras. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 2:30 czasu polskiego.

