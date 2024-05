fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Rozłam w gabinetach Milanu

Milan podjął decyzję, że będzie kontynuował projekt z kimś innym u steru. Mimo zapewnienia drugiego miejsca w Serie A, Stefano Pioli po sezonie pożegna się z San Siro. Zakończy tym samym swoją niespełna pięcioletnią przygodę z klubem, z którym raz świętował mistrzostwo Włoch.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy media łączyły Rossonerich z bardzo wieloma kandydatami. Wymieniano chociażby nazwiska Antonio Conte, Sergio Conceicao czy Julena Lopeteguiego. Od jakiegoś czasu medialnym faworytem jest natomiast Paulo Fonseca, który nie jest pewny swojej przyszłości we Francji. Jego kontrakt z Lille wygasa już za nieco ponad miesiąc. Do tej pory unikał jakichkolwiek deklaracji, zapewniając, że najważniejszy jest awans do Ligi Mistrzów. Głównego celu nie udało się zrealizować, bowiem drużyna zajęła dopiero czwarte miejsce, co oznacza, że o grę w Lidze Mistrzów będzie musiała ubiegać się jeszcze w eliminacjach.

Milan może wykorzystać sytuację kontraktową Fonseki i sprowadzić go na San Siro. Problem w tym, że w klubie nie ma jednomyślności w temacie jego kandydatury. Sprzeciwia się temu choćby Zlatan Ibrahimović, który woli postawić na kogoś innego. “L’Equipe” informuje, że do ostatecznej decyzji Milanu jeszcze daleka droga, choć to Fonseca dalej pozostaje opcją numer jeden.

Włoski gigant ma bardzo ambitne plany dotyczące najbliższej przyszłości. Nowy trener otrzyma latem kilka jakościowych wzmocnień, tak aby mógł walczyć o mistrzostwo kraju.