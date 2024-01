Ismael Bennacer ledwie wyleczył kontuzję, a wyleciał na Puchar Narodów Afryki. Tam doznał kolejnego urazu, a po tym, jak jego reprezentacja Algierii odpadła, pomocnik wrócił do AC Milanu. W klubie przejdzie badania, które wykażą, czy problem mięśniowy jest sprawą poważną.

IMAGO / Fabrizio Carabelli/IPA Sport Na zdjęciu: Ismael Bennacer

Ismael Bennacer poleciał na Puchar Narodów Afryki tuż po powrocie do zdrowia

Tam doznał jednak kolejnej kontuzji, tym razem mięśniowej

Po tym, jak Algiera pożegnała się z turniejem, piłkarz wrócił do AC Milanu. Tam przejdzie badania

Milan odzyskał Bennacera. Pytanie brzmi: co z jego zdrowiem?

AC Milan przez dłuższy czas chuchał i dmuchał na Ismaela Bennacera. Defensywny pomocnik dopiero co wyleczył się po poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na ponad 200 dni. Zdążył zanotować zaledwie dwa występy w wyjściowym składzie, gdy musiał wylecieć na Puchar Narodów Afryki. Wystąpił w pierwszym meczu reprezentacji Algierii przeciwko Angoli. W dwóch kolejnych nie wziął już udziału z powodu urazu mięśnia przywodziciela. Sztab kadry narodowej nie chciał odsyłać piłkarza, gdyby ten mógł pomóc drużynie w kolejnych fazach turnieju. Do tego jednak nie doszło. Pustynni Wojownicy zawiedli na całej linii i pożegnali się z rozgrywkami już po fazie grupowej.

Tuż po odpadnięciu Bennacer ma już na myśli głównie AC Milan. W ciągu najbliższych dwóch dni ma wrócić do Milanello, gdzie przejdzie dokładne badania. Pierwsze diagnozy sugerują, że kontuzja nie jest zanadto poważna, ale znając historię zdrowotną 26-latka, Rossoneri zamierzają podejść do sprawy niezwykle ostrożnie.

Bennacer rozegrał w tym sezonie, jak dotąd, niespełna 200 minut w ramach Serie A. Udało mu się już zanotować jedną asystę.

