Paulo Dybala przed ważną decyzją. Tego chce Argentyńczyk

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala, chce zostać w AS Romie

Paulo Dybala, trafił do AS Romy w lipcu 2022 roku z Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk szybko zaaklimatyzował się w stołecznej ekipie, stając się jej kluczową postacią. Ostatnio nie brakuje jednak spekulacji na temat zawodnika. Ciekawymi wieściami podzielił się portal Fichajes.net.

40-krotny reprezentant Argentyny co prawda w styczniu przedłużył kontrakt z klubem z Rzymu do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie wciąż nie jest przesądzone czy Dybala zostanie w klubie latem. Możliwe, że Roma podjęła decyzję o parafowaniu nowej umowy z piłkarzem tylko po to, aby nie stracić go na zasadzie wolnego transferu.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Tymczasem znany serwis piłkarski, zajmujący się transferami przekonuje, że Dybala nie myśli o zmianie pracodawcy. Zawodnik jest zdeterminowany, aby kontynuować karierę w stołecznym zespole. Decydujące ma być to, że Dybala czuje się wciąż ważną postacią w klubie. Ten czynnik ma być decydujący przy podjęciu ostatecznej decyzji.

Argentyński zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 32 meczach. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył cztery kluczowe podania. Okazję na poprawę tego bilansu będzie miał w niedzielę, że Giallorossi zmierzą się w roli gospodarza z Como. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00 na Stadio Olimpico.