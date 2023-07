Allegri zadowolony po sparingu z Milanem. “Dobre miejsce do budowania”

fot. Imago / IPA Sport / ABACA BRIPASport Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Remisem 2:2 zakończyło się po 90 minutach spotkanie Juventusu z Milanem i zwycięzce musiał wyłonić konkures jedenastek

Na temat potyczki wypowiedział się po spotkaniu trener Massimiliani Allegri

Opiekun Bianconerich między innymi wypowiedział się na temat Federico Chiesy, czy Timothy;ego Weaha

Allegri podsumował spotkanie z Milanem

Juventus ma zamiar wrócić na czołowe lokaty w Serie A. Wciąć natomiast niejasne jest, czy Stara Dama będzie rywalizować w europejskich pucharach. W meczu z Milanem ekipa z Allianz Stadium wygrała w konkursie jedenastek 4:3. W normalnym czasie gry miał miejsce remis 2:2.

– To była dla nas dobra jednostka treningowa. Milan miał już mecz na swoim koncie. Zwycięstwo pomaga, chłopaki spisali się dobrze. W zeszłym roku zajęliśmy trzecie miejsce w tabeli, to dobre miejsce do budowania – mówił cytowany przez Football Italia opiekun Juventusu, nawiązujący do pozycji drużyny bez odjętych punktów.

Massimiliano Allegri następnie ocenił dwóch zawodników, w tym Federico Chiesę.

– Wyglądał dobrze, jego noga jest lepsza w porównaniu do zeszłego roku, to normalne. Wiedzieliśmy, że będzie to rok przejściowy. Jestem zadowolony z tego, jak wyglądał, z jego ducha i pragnienia gry – mówił Włoch.

Allegri był również zadowolony z tego, co zobaczył w wykonaniu Timothy’ego Weaha, który po raz pierwszy zagrał od pierwszej minuty w szeregach Starej Damy od czasu jego transferu z Lille na początku lata. – Miał dobry wpływ na zespół. To niezawodny gracz, który zawsze jest dostępny. Jestem zadowolony z tego, jak pracuje – przekonywał trener.

