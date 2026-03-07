Allegri ostrzega przed Interem. Na to zwrócił uwagę

AC Milan przygotowuje się do jednego z najważniejszych meczów sezonu w Serie A. Przed derbami z Interem trener Massimiliano Allegri podzielił się swoimi przemyśleniami na konferencji prasowej.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri o derbach i sile Interu

Massimiliano Allegri podkreślił że derby Mediolanu zawsze mają wyjątkowy charakter. Spotkanie z Interem będzie kolejnym kluczowym momentem w walce o cele na koniec sezonu. – Derby to zawsze szczególny mecz. To wyjątkowe i piękne spotkanie do grania i przeżywania. Zmierzy się pierwsza i druga drużyna w tabeli. Ale trzy punkty w derbach są tak samo ważne jak w każdym innym meczu – powiedział szkoleniowiec Milanu.

Trener Rossonerich przyznał że jego drużyna stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Inter w obecnym sezonie prezentuje znakomitą formę i należy do najmocniejszych zespołów w lidze. – Nie będzie łatwo zdobyć punkty. Mierzymy się z bardzo silną drużyną, która wygrała wiele spotkań. Postaramy się osiągnąć wynik bo to jest jedyna rzecz, która się liczy – zaznaczył.

Allegri odniósł się także do sytuacji kadrowej swojego zespołu przed ważnym starciem. – Wszyscy czują się dobrze oprócz Loftusa i Gabbii. Gimenez nie jest jeszcze z drużyną, ale wkrótce wróci. Estupinan jest w bardzo dobrej formie podobnie jak reszta zespołu – wyjaśnił.

Szkoleniowiec Milanu zwrócił uwagę na ofensywną siłę rywali. – Inter potrafi zdobywać bramki na wiele sposobów. Mają dobrych strzelców z dystansu dobrze wykorzystują dośrodkowania i są bardzo silni fizycznie w polu karnym. Mają wiele rozwiązań w ataku – podkreślił.

Na koniec Allegri odniósł się także do swojej przyszłości w klubie. – Jestem związany z Milanem kontraktem do 2027 roku. Czuję się tu bardzo dobrze i jestem szczęśliwy. Rozpoczęliśmy projekt w lipcu, a klub pracuje nad przyszłością. Najważniejsze jest jednak skupienie się na teraźniejszości, bo Milan musi wrócić do Ligi Mistrzów – stwierdził trener.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”