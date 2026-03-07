Allegri ostrzega przed Interem. Na to zwrócił uwagę

16:06, 7. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

AC Milan przygotowuje się do jednego z najważniejszych meczów sezonu w Serie A. Przed derbami z Interem trener Massimiliano Allegri podzielił się swoimi przemyśleniami na konferencji prasowej.

Massimiliano Allegri
Obserwuj nas w
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri o derbach i sile Interu

Massimiliano Allegri podkreślił że derby Mediolanu zawsze mają wyjątkowy charakter. Spotkanie z Interem będzie kolejnym kluczowym momentem w walce o cele na koniec sezonu. – Derby to zawsze szczególny mecz. To wyjątkowe i piękne spotkanie do grania i przeżywania. Zmierzy się pierwsza i druga drużyna w tabeli. Ale trzy punkty w derbach są tak samo ważne jak w każdym innym meczu – powiedział szkoleniowiec Milanu.

Trener Rossonerich przyznał że jego drużyna stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Inter w obecnym sezonie prezentuje znakomitą formę i należy do najmocniejszych zespołów w lidze. – Nie będzie łatwo zdobyć punkty. Mierzymy się z bardzo silną drużyną, która wygrała wiele spotkań. Postaramy się osiągnąć wynik bo to jest jedyna rzecz, która się liczy – zaznaczył.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Allegri odniósł się także do sytuacji kadrowej swojego zespołu przed ważnym starciem. – Wszyscy czują się dobrze oprócz Loftusa i Gabbii. Gimenez nie jest jeszcze z drużyną, ale wkrótce wróci. Estupinan jest w bardzo dobrej formie podobnie jak reszta zespołu – wyjaśnił.

Szkoleniowiec Milanu zwrócił uwagę na ofensywną siłę rywali. – Inter potrafi zdobywać bramki na wiele sposobów. Mają dobrych strzelców z dystansu dobrze wykorzystują dośrodkowania i są bardzo silni fizycznie w polu karnym. Mają wiele rozwiązań w ataku – podkreślił.

Na koniec Allegri odniósł się także do swojej przyszłości w klubie. – Jestem związany z Milanem kontraktem do 2027 roku. Czuję się tu bardzo dobrze i jestem szczęśliwy. Rozpoczęliśmy projekt w lipcu, a klub pracuje nad przyszłością. Najważniejsze jest jednak skupienie się na teraźniejszości, bo Milan musi wrócić do Ligi Mistrzów – stwierdził trener.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”