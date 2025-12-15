Alexis Saelemaekers zgodnie z przewidywaniami będzie kontynuował swoją karierę w Milanie. 26-letni Belg przedłużył umowę z włoskim klubem do 30 czerwca 2031 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Oficjalnie: Alexis Saelemaekers podpisał nowy kontrakt z Milanem

AC Milan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Alexisem Saelemaekersem. Dotychczasowa umowa prawego pomocnika obowiązywała do połowy 2027 roku, natomiast nowy kontrakt będzie ważny aż do 30 czerwca 2031 roku. Władze mediolańskiego klubu w ten sposób potwierdziły zaufanie do Belga, który został również doceniony finansowo, otrzymując wyraźną podwyżkę wynagrodzenia za swoją postawę na boisku.

To znakomita wiadomość dla trenera zespołu Rossonerich – Massimiliano Allegriego – ponieważ 26-letni skrzydłowy odgrywa kluczową rolę w jego układance taktycznej. Saelemaekers wyróżnia się pracowitością, wszechstronnością oraz dużą dynamiką, co czyni go niezwykle cennym ogniwem drużyny.

The journey goes on, @ASaelemaekers 🤝



Let’s smile together 🔴⚫ — AC Milan (@acmilan) December 15, 2025

W obecnym sezonie 21-krotny reprezentant Belgii rozegrał 18 spotkań, zdobył 2 bramki i zanotował 4 asysty, znacząco przyczyniając się do awansu Milanu na podium tabeli Serie A.

Alexis Saelemaekers dołączył do ekipy Czerwono-Czarnych w 2020 roku, przenosząc się na San Siro z Anderlechtu Bruksela za kwotę przekraczającą 10 milionów euro. Sporo czasu spędził jednak na wypożyczeniach – najpierw w Bolonii, a następnie w Romie, gdzie wyraźnie rozwinął swoje umiejętności. Teraz Belg jest w pełni gotowy, by na stałe stać się jednym z liderów Milanu i pomóc mu w walce o najwyższe cele na Półwyspie Apenińskim.