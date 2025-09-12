Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers otrzyma podwyżkę od Milanu

Alexis Saelemaekers znajduje się ostatnio w bardzo dobrej formie i udowadnia swoją wartość w barwach Milanu. 26-letni skrzydłowy tego lata wrócił na San Siro po udanym wypożyczeniu spędzonym w Romie, gdzie prezentował się ze znakomitej strony. W sezonie 2024/2025 rozegrał w koszulce rzymskiej drużyny 31 spotkań, zdobywając 7 bramek i notując tyle samo asyst. Jego dynamiczna gra oraz wszechstronność sprawiły, że w obecnej kampanii stał się podstawowym zawodnikiem mediolańskiej ekipy. Massimiliano Allegri ceni Belga za pracowitość, kreatywność i umiejętność gry w ofensywie oraz defensywie.

Jak poinformował Nicolo Schira, włodarze Milanu planują nagrodzić 18-krotnego reprezentanta Belgii za świetne występy. Według doniesień wspomnianego dziennikarza, mediolańscy działacze zamierzają przedłużyć kontrakt ze swoim skrzydłowym, aby zapewnić sobie jego usługi na kolejne lata. Na mocy nowej umowy Saelemaekers miałby otrzymać podwyżkę wynagrodzenia i zarabiać około 3 milionów euro za sezon gry. W klubie z San Siro panuje przekonanie, że piłkarz dopiero wchodzi w najlepszy okres swojej kariery, a dalsza współpraca będzie korzystna zarówno dla zawodnika, jak i drużyny Rossonerich.

Obecny kontrakt belgijskiego piłkarza z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednak władze z Lombardii chcą jak najszybciej sfinalizować rozmowy w sprawie nowego porozumienia. Saelemaekers dołączył do mediolańskiego klubu w 2020 roku, kiedy to przeniósł się na San Siro za ponad 10 milionów euro z Anderlechtu Bruksela. Ostatnie sezony spędził jednak głównie na wypożyczeniach – najpierw w Bolonii, a następnie w Romie, gdzie wyraźnie rozwinął swoje umiejętności. Teraz jest w pełni gotowy, aby odgrywać kluczową rolę w Milanie i pomóc mu w walce o najwyższe cele we Włoszech.