Yamal w centrum afery! W Barcelonie i Hiszpanii wrze

Lamine Yamal opuści listopadowe zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przez zabieg, który przeszedł. Problem w tym, że wiedzy o tym nie miał selekcjoner Luis de la Fuente, przez co w Hiszpanii trwa aktualnie afera.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal przeszedł zabieg i nie może zagrać w meczu reprezentacji

Lamine Yamal od jakiegoś czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Skrzydłowy Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii odczuwa spory dyskomfort w okolicy łonowej, co powoduje, że nie jest gotowy na sto procent w każdym meczu i nie może zaprezentować pełni swoich możliwości. Z tego też powodu od jakiegoś czasu mówiło się, że młody piłkarz powinien poddać się zabiegowi.

Tak się stało, o czym dzisiaj rano poinformowały media. Problem jednak w tym, że z tego powodu w Hiszpanii wybuchła spora afera. Chodzi mianowicie o fakt, że Barcelona nie poinformowała hiszpańskiej federacji o zabiegu Yamala, przez co ten nie może zagrać w listopadowych meczach kadry. Właściwie będzie musiał pauzować przez około tydzień. Oburzenie jest więc dość uzasadnione, a w mocnych słowach skomentował tę sytuację sam selekcjoner aktualnych mistrzów Europy, który cytowany przez Fabrizio Romano mówi o braku powagi.

– Jestem w szoku, nigdy wcześniej nie znalazłem się w podobnej sytuacji i nie sądzę, żeby to było normalne. Nic nie wiesz, nie docierają do ciebie żadne wieści… a potem nagle ci mówią, że Lamine Yamala nie będzie mógł zagrać – powiedział selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente.

