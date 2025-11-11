Lamine Yamal opuścił zgrupowanie Hiszpanii. Nagły komunikat

Lamine Yamal nie zagra w listopadzie w reprezentacji Hiszpanii. Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF) poinformował, że skrzydłowy Barcelony przeszedł zabieg.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal wypadł z kadry Hiszpanii

Lamine Yamal na pewno nie wystąpi w najbliższych meczach reprezentacji Hiszpanii. La Roja w listopadzie zakończy eliminacje mistrzostw świata 2026 spotkaniami z Gruzją w Tbilisi oraz Turcją w Sewilli. W swoim komunikacie Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF) wyraził zdziwienie i zaniepokojenie sytuacją zawodnika, wskazując, że Yamal przeszedł operację bez wcześniejszego powiadomienia sztabu medycznego kadry.

„Personal medyczny pragnie wyrazić swoje zdziwienie i zaniepokojenie po tym, jak w poniedziałek, 10 listopada, w dniu rozpoczęcia zgrupowania reprezentacji, dowiedziały się, że Lamine Yamal przeszedł tego samego ranka inwazyjny zabieg, mający na celu złagodzenie bólu w okolicy łonowej” – czytamy w oświadczeniu.

„W związku z tą sytuacją, priorytetowo traktując zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zawodnika, Hiszpański Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o zwolnieniu zawodnika z powołania. Jesteśmy przekonani, że szybko wyzdrowieje i życzymy mu szybkiego powrotu do pełnej sprawności” – dodano.

Decyzja o zwolnieniu Yamala z kadry może dodatkowo zaostrzyć napięcia między Barceloną a obozem reprezentacji Hiszpanii. Konflikt narastał już od września, kiedy młody skrzydłowy wrócił z zgrupowania kadry z powodu kontuzji, co wywołało frustrację w katalońskim klubie.

18-letni Yamal nie zagrał również w meczach kadry narodowej w październiku, kiedy nabawił się urazu pachwiny. Na ten moment skrzydłowy Dumy Katalonii będzie pauzował przez 7–10 dni. W trwającym sezonie utalentowany zawodnik zdobył sześć bramek i zaliczył sześć asyst w 11 spotkaniach.