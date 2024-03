Walia skupia się na Lewandowskim. To jego się obawiają

Reprezentacja Walii podchodzi z dużym respektem do Roberta Lewandowskiego. Jak przyznał Harry Wilson, on i jego koledzy spodziewają się, że napastnik Barcelony będzie chciał przełamać się po meczu z Estonią, gdy nie trafił ani razu do siatki.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Lewandowski

Polska zagra we wtorek w Cardiff

Stawką meczu z Walią jest awans na Euro

Walijczycy szczególnie obawiają się Lewandowskiego

Walia skupiona na Lewandowskim

W brytyjskich mediach od soboty mówi się o polskiej reprezentacji, a szczególnie dużo miejsca poświęca się Robertowi Lewandowskiemu. Walijscy piłkarze podchodzą do napastnika Barcelony z dużym uznaniem. – Wszyscy wiedzą jakim on jest zagrożeniem. Jego głód strzelania bramek jest zarazem największym atutem tego napastnika. Gdziekolwiek nie występował w swojej karierze, zawsze strzelał gole – zauważył zawodnik Fulham, Harry Wilson.

Jak wynika z wypowiedzi walijskiego kadrowicza, to właśnie Lewandowskiego obawiają się najbardziej. – Może nie jest już najmłodszy, ale wiemy, że jeśli tylko zostawimy mu trochę miejsca, strzeli nam gola. Musimy być pilnować i upewnić się, że nie zostawimy mu wystarczająco dużo miejsca i okazji pod naszą bramką – dodał.

Media zauważyły, że Lewandowski nie zdobył ani jednego gola w meczu z Estonią – i to mimo tego, że Polska wygrała 5:1. – Nie wiem jednak czy to dla nas dobra informacja, że Robert tamtego wieczora nic nie strzelił – ocenił Wilson, sugerując, że Polak będzie jeszcze głodniejszy trafienia do siatki we wtorek.