fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Isak nowym rywalem Lewandowskiego?

Barcelona przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Coraz więcej wskazuje na to, że będzie ono przebiegać pod okiem Xaviego Hernandeza, który jest otwarty na kontynuowanie pracy w klubie. Jednym z priorytetów Blaugrany jest wzmocnienie środka pola zawodnikiem z najwyższej półki. W dalszym ciągu nie udało się sprowadzić docelowego następcy Sergio Busquetsa, co ma zmienić się już w najbliższych miesiącach. Jakie nowe twarze mogą zawitać do Katalonii?

W klubie panuje obawa dotycząca obecnej dyspozycji Roberta Lewandowskiego. Jego debiutancki sezon w Barcelonie był satysfakcjonujący, natomiast trwająca kampania stała się problematyczna w ocenie. Polak to wciąż najskuteczniejszy zawodnik drużyny, jednak jego gra potrafi irytować. Uważa się, że dobrze zrobi mu realna konkurencja, bowiem Vitor Roque nie zdołał do tej pory zapracować na zaufanie Xaviego.

Barcelona chce także przygotować się na odejście Lewandowskiego i już wcześniej sprowadzić zawodnika, który docelowo będzie go zastępował. Stąd pojawiło się zainteresowanie czołowym napastnikiem Premier League. Alexander Isak notuje bardzo dobry sezon i jest łączony z takimi gigantami, jak Manchester United, Arsenal czy Chelsea. Blaugrana także chciałaby pozyskać gwiazdora Newcastle United, ale największą przeszkodą jest kwestia finansowa. Sroki rozważą sprzedaż Isaka, jeśli oferta sięgnie 90 mln funtów.

Isak może pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. 24-latek w samej Premier League zgromadził 17 bramek. Trafiał także w Lidze Mistrzów i krajowych pucharach.

