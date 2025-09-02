Urban ma tylko jedną wątpliwość?! Taki ma być skład na mecz z Holandią

Reprezentacja Polski już w czwartek zmierzy się w meczu eliminacyjnym z reprezentacją Holandii. Według "Przeglądu Sportowego Onet" w składzie Biało-Czerwonych jest tylko jedna wątpliwość.

Grabara czy Skorupski w bramce reprezentacji Polski?

Przed reprezentacją Polski bardzo trudny sprawdzian. Biało-Czerwoni w czwartkowy wieczór zmierzą się bowiem z Holandią w ramach kolejnego meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Faworytem są oczywiście piłkarze Pomarańczowych, ale kadra pod wodzą Jana Urbana ma się zaprezentować dobrze i wlać nadzieję w serca kibiców przed najważniejszym meczem – z Finlandią.

Z pewnością jednak debiut nowego selekcjonera w narodowych barwach jest zawsze wydarzeniem, które przykuwa uwagę kibiców. Jedną z najistotniejszych spraw wydają się wybory personalne, bowiem w trzy dni niewiele da się zrobić jeśli chodzi o taktykę oraz jakość gry. Według informacji „Przeglądu Sportowego Onet”, selekcjoner przed tym starciem ma tylko jedną wątpliwość co do składu. Dotyczy ona obsady bramki.

Łukasz Skorupski wydaje się być numerem jeden, ale powracający do kadry Kamil Grabara także ma spore szanse. Jak wiadomo, wyboru dokonają trenerzy Józef Młynarczyk oraz Andrzej Dawidziuk. Co do dalszych pozycji, to tak ma się prezentować jedenastka według „PS”.

Skorupski/Grabara – Cash, Kędziora, Bednarek, Kiwior – Kamiński, Slisz, Zieliński, Zalewski – Szymański – Lewandowski.

