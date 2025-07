Urban jednoznacznie o decyzji Probierza. „To był błąd”

Jan Urban odniósł się bezpośrednio do odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu przez Michała Probierza. Nowy selekcjoner powiedział wprost, że był to błąd.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

„Moim skromnym zdaniem Michał Probierz popełnił błąd”

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie żyła wieloma wydarzeniami, z których poza wyborem nowego selekcjonera, przede wszystkim uwagę wzbudzało odebranie opaski Robertowi Lewandowskiemu. Michał Probierz podjął tę kontrowersyjną decyzję tuż przed bardzo ważnym meczem z Finlandią, ale finalnie kilka dni później odszedł ze stanowiska.

Tym samym problem przyszłości Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego jako kapitana reprezentacji spadł na barki nowego szkoleniowca, a więc Jana Urbana. Były trener Górnika Zabrze na konferencji prasowej przedstawił swój pogląd na decyzję i sposób załatwienia sprawy przez Michała Probierza. Wcześniej powiedział także, że liczy na powrót Roberta Lewandowskiego do narodowego zespołu.

– Jeśli to prawda, że zadzwonił wieczorem, kiedy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył i może dlatego to zrobił. Być może na drugi dzień nie podjąłby decyzji o rezygnacji z gry w kadrze. Ale takie decyzje się w życiu zdarzaj, kiedy mówisz, kurczę, no nie tak – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej.

– Moim skromnym zdaniem Michał Probierz popełnił błąd w załatwianiu tej kwestii – dodał.

