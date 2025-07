Jan Urban zabrał głos. Selekcjoner o konflikcie wokół opaski kapitana

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Opaska kapitana w kadrze. Co dalej?

Jan Urban objął reprezentację Polski po Michale Probierzu, który w czerwcu podał się do dymisji. 63-letni trener ma dokończyć eliminacje do mistrzostw świata 2026. Szkoleniowiec ma za sobą już pierwszą konferencję prasową.

– Chciałbym bardzo podziękować za okazane zaufanie. To dla mnie ogromny zaszczyt i powód do dumy. Myślę, że każdy trener, rozpoczynając swoją karierę, marzy o tym, by kiedyś znaleźć się w takim miejscu. Po drodze trzeba na to ciężko zapracować. Mogę powiedzieć, że osiągnąłem sukces. Jestem szczęśliwy, dumny, ale również w pełni świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Wiem, co mnie czeka – przyznał Urban.

W sztabie Urbana znalazł się Jacek Magiera. – Ma zdecydowanie największe doświadczenie. To osoba, która zna piłkę zarówno z boiska, jak i z ławki trenerskiej. Jego wiedza będzie niezwykle cenna przy podejmowaniu decyzji. Nasza współpraca będzie opierać się na otwartej dyskusji i dogłębnej analizie – dodał.

Podczas konferencji została poruszona kwestii opaski kapitańskiej, którą stracił Robert Lewandowski na rzecz Piotra Zielińskiego. – To nie jest miejsce ani czas, by rozwiązywać ten problem. Wiem, że istnieje problem i jestem tego w pełni świadomy. Sposób, w jaki zamierzam się z nim zmierzyć, to przede wszystkim rozmowa. Zawsze w ten sposób radziłem sobie z trudnościami. Chcę wysłuchać wszystkich stron – podkreślił.