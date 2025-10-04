Skorża może objąć reprezentacje. Wśród kandydatów inni Polacy

Maciej Skorża jest jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Chin, o czym donosi serwis "Sports.sina.com.cn". Ostatnio łączeni z tą posadą byli także Michał Probierz oraz Czesław Michniewicz.

AFLO SPORT/Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Skorża kolejnym kandydatem z Polski do objęcia reprezentacji Chin

Maciej Skorża to bez cienia wątpliwości jeden z najzdolniejszych trenerów z Polski w ostatnich latach. Szkoleniowiec nie tylko przez lata odnosił sukcesy w PKO Ekstraklasie, ale także dość dobrze radzi sobie na poziomie azjatyckich rozgrywek. Od kilku już lat prowadzi on bowiem zespół Urawy Red Diamonds i miał okazję występować z nią m.in. na tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata.

Teraz jednak przed 53-letnim szkoleniowcem nowa możliwość. Według informacji przekazanych przez serwis „Sports.sina.com.cn”, Skorża jest bowiem jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Chin. Władze federacji z Państwa Środka doceniają pracę Polaka w Japonii i dlatego też znalazł się on w ich kręgu zainteresowań. W przeszłości były trener m.in. Lecha Poznań miał okazję prowadzić reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich do lat 23.

Co ciekawe, w ostatnim czasie z posadą selekcjonera reprezentacji Chin łączeni byli także Michał Probierz oraz Czesław Michniewicz. Można więc powiedzieć, że pomiędzy całą trójką trwa bratobójczy pojedynek. Niemniej z pewnością CV Skorży wydaje się być najbardziej atrakcyjne pod względem klubowym, zaś CV Michniewicza pod względem reprezentacyjnym.

