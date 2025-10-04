Barcelona zła na Lewandowskiego. Wszystko przez to zachowanie

Barcelona, a dokładnie jej władze, są złe na Roberta Lewandowskiego, że ten za plecami rozmawia z AC Milanem. Przez ten fakt, relacje obu stron są napięte, o czym donosi serwis "Don Balon".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zła na rozmowy Milanu z agentem Lewandowskiego

Barcelona z pewnością wraz z końcem tego sezonu będzie musiała przejść pewne personalne zmiany. To właśnie wówczas wygasają umowy kilku piłkarzy, i albo uda się je przedłużyć na kolejne lata, albo będzie trzeba szukać nowych twarzy do zespołu. Jednym z takich graczy jest Robert Lewandowski, który wraz z końcem czerwca 2026 stanie się wolnym zawodnikiem jeśli nie będzie oferty przedłużenia umowy z zespołem.

W ostatnich dniach spekulowało się o możliwym transferze Polaka do AC Milanu, co więcej, w tej sprawie miały odbyć się już pierwsze rozmowy. Poza tym cały czas aktywne pozostaje zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej. To powoduje, że relacje pomiędzy władzami FC Barcelony a samym Robertem Lewandowskim stały się napięte, a przynajmniej o tym informuje hiszpański serwis „Don Balon”. Według informacji przekazanych przez to źródło, Barcelona jest zła na swojego napastnika za to, że ten działa za plecami klubu.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał dla FC Barcelony w sumie osiem meczy, w których zdobył cztery gole. Na początku kampanii zmagał się jednak z urazem, co zdecydowanie przeszkodziło w dobrym starcie oraz stracił przez to miejsce w pierwszym składzie. 37-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 10 milionów euro.

