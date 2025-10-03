Michniewicz i Probierz powalczą o posadę selekcjonera. Kierunek Azja

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michniewicz i Probierz łączeni z reprezentacją Chin

Czesław Michniewicz i Michał Probierz to byli selekcjonerzy reprezentacji Polski. Za kadencji tego pierwszego Biało-Czerwoni grali na Mistrzostwach Świata 2022, dochodząc do 1/8 finału. Z kolei drugi z nich prowadził nas na Mistrzostwach Europy 2024, gdzie odpadliśmy w fazie grupowej. Jeszcze do niedawna wciąż prowadził naszą kadrę, lecz w czerwcu podał się do dymisji po porażce z Finlandią.

Aktualnie obaj pozostają bez pracy, lecz na brak zainteresowania nie mogą narzekać. Probierz był ostatnio łączony z reprezentacją Kazachstanu. Z kolei kilka dni temu informowaliśmy, że Michniewicz został zaoferowany afrykańskiemu gigantowi.

Wygląda na to, że zarówno Probierz, jak i Michniewicz walczą o tę samą posadę. Z informacji serwisu cj.sina.com.cn wynika, że polscy trenerzy są w kręgu zainteresowań chińskiej federacji. Tamtejsza reprezentacja szuka nowego selekcjonera po fiasku w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Co więcej, źródło przekonuje, że obaj są już po rozmowach z tamtejszym związkiem.

Fakt, że odbyły się rozmowy, nie oznacza, że Probierz bądź Michniewicz są w gronie faworytów. Na wstępnej liście jest aż kilkudziesięciu trenerów. Ostateczna decyzja ws. wyboru nowego selekcjonera nie została jeszcze podjęta.