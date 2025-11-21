Gattuso ostrzega przed Irlandią Północną. Włosi wciąż drżą o MŚ 2026

Reprezentacja Włoch wciąż nie jest pewna gry na MŚ 2026. Czterokrotni mistrzowie świata muszą rywalizować w barażach. Na temat Irlandii Północnej głos zabrał Gennaro Gattuso.

fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso o Irlandii Północnej

Reprezentacja Włoch w fazie grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata zajęła w swojej stawce drugie miejsce, przegrywając walkę o bezpośredni awans na mundial z Norwegią. Squadra Azzurra ogólnie poniosła dwie porażki ze Skandynawami. Tym samym za kilka miesięcy czterokrotni mistrzowie świata będą musieli grać w barażach. W półfinale zagrają z Irlandią Północną i na ten temat swoimi przemyśleniami podzielił się selekcjoner Azzurrich.

– Irlandia Północna? To silna fizycznie drużyna, nigdy się nie poddaje. Będziemy musieli walczyć, powtarzam to od trzech miesięcy. Wiedzieliśmy, że musimy awansować przez play-offy. To droga, którą musimy pokonać, ale z ufnością patrzymy w przyszłość – przekonywał Gennaro Gattuso w rozmowie ze Sky Sport Italia.

Reprezentacja Włoch w siedmiu ostatnich meczach zaliczyła sześć zwycięstw i raz przegrała. Dotkliwą porażkę Azzurri ponieśli z Norwegami (1:4). Wcześniej ekipa Gattuso była bez przegranej od 9 czerwca. Pod wodzą następcy Luciano Spallettiego włoska drużyna rozegrała do tej pory sześć spotkań. Tym samym Gattuso może pochwalić się bilansem 2,50 punktu na mecz. W każdym razie trzeba zaznaczyć, że Włosi grali z rywalami pokroju Mołdawii, Estonii czy Izraela.

Pierwszy baraż reprezentacja Włoch rozegra 26 marca. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Na razie nie jest jeszcze znana arena rozegrania spotkania.

