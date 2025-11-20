Powrót Messiego? Prezydent Barcelony postawił twardą granicę

Lionel Messi ostatnio podsycił spekulacje na temat ewentualnego klubu, w którym rozwijał swój talent. Tymczasem ciekawą wypowiedź w tej sprawie przedstawił Joan Laporta.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi nie dla FC Barcelony? Joan Laporta postawił sprawę jasno

Lionel Messi to zawodnik mający umowę ważną z Interem Miami do końca grudnia 2028 roku. Ostatnio jednak reprezentant Argentyny swoim działaniem podsycił spekulacje. Pojawił się w Hiszpanii, umieszczając w mediach społecznościowych wpis sugerujący, że może niebawem wrócić do FC Barcelony. Stanowisko w sprawie wyraził szef klubu.

– Powrót Leo Messiego jako piłkarza jest nierealny. Obecnie ma kontrakt z Interem Miami – przekazał Joan Laporta cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

– Klub pracuje nad projektem na dziś i na przyszłość. To trudne, a jeśli żyjesz przeszłością, trudno ci iść naprzód – podkreślił prezydent Barcelony.

Messi w tym sezonie wystąpił jak na razie w 39 spotkaniach. Zdobył w nich 37 bramek i zaliczył 19 asyst. Na placu gry spędził ponad 3300 minut. Argentyńczyk aktualnie wraz z Interem Miami walczy o awans do półfinału fazy play-off MLS, mierząc się z Cincinnati. Najbliższy taki mecz odbędzie się 23 listopada o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Messi w ostatnim czasie nie tylko był łączony z transferem do Barcy. Chęć pozyskania zawodnika miało wykazywać też Galatasaray. W każdym razie za hiszpańską ekipą miało przemawiać to, że Argentyńczyk bronił jej barw w latach 2000–2021. Wygrał z nią cztery razy Ligę Mistrzów i dziesięć razy mistrzostwo Hiszpanii.

