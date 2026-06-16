Reprezentacja Portugalii w centrum nieoczekiwanej decyzji. Szykuje się konkretna zmiana

Reprezentacja Portugalii stoi przed dużą zmianą na ławce trenerskiej. Roberto Martinez ma odejść po mundialu 2026, niezależnie od wyniku osiągniętego przez zespół.

fot. Alexandre de Sousa / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Roberto Martinez po mundialu pożegna się z reprezentacją Portugalii

Reprezentacja Portugalii już wie, że po mistrzostwach świata 2026 dojdzie do zmiany na stanowisku selekcjonera. Jak poinformował Ben Jacobs na X, Roberto Martinez opuści kadrę po zakończeniu turnieju, niezależnie od tego, jak Portugalia zaprezentuje się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Według przekazanych informacji decyzja została podjęta z wyprzedzeniem, ponieważ kontrakt szkoleniowca wygasa wraz z końcem turnieju i nie zostanie przedłużony. Martinez ma być gotowy na nowy etap kariery, a jego plany obejmują zarówno powrót do pracy w Premier League, jak i możliwość objęcia kolejnej reprezentacji narodowej.

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Dla portugalskiej federacji oznacza to konieczność rozpoczęcia poszukiwań nowego selekcjonera jeszcze w trakcie trwania turnieju lub tuż po jego zakończeniu. Zespół, który dysponuje jednym z najbardziej utalentowanych pokoleń w Europie, wejdzie więc w kluczowy okres z perspektywą zmiany lidera projektu sportowego.

Martinez ma za sobą bogatą karierę trenerską. Prowadził Swansea City, Wigan Athletic oraz Everton w Premier League, a następnie przez kilka lat odpowiadał za wyniki reprezentacji Belgii. Od momentu objęcia Portugalii budował drużynę opartą na połączeniu doświadczenia i młodości.

Mś 2026 zaczęły się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca 2026 roku. Aktualnym mistrzem świata pozostaje Argentyna, która w finale w Katarze pokonała Francję po rzutach karnych, w jednym z najbardziej dramatycznych meczów w historii turnieju.