Francuzi zmierzą się z Senegalczykami. Znamy składy na mecz MŚ 2026

Didier Deschamps oraz Pape Thiaw odkryli karty
W Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie trwają mistrzostwa świata 2026. We wtorkowy wieczór rywalizację rozpocznie grupa I, w której spotkania zapowiadają się niezwykle interesująco. Dzisiaj o godzinie 21:00 dojdzie do starcia reprezentacji Francji z Senegalem. Obie drużyny liczą na udany start turnieju, ponieważ o awans do fazy pucharowej będą walczyć także z Norwegią i Irakiem. Selekcjonerzy Didier Deschamps oraz Pape Thiaw odkryli już karty przed premierowym meczem swoich zespołów na mundialu, ogłaszając podstawowe składy na ten pojedynek.
W ekipie Trójkolorowych nie zabraknie największych gwiazd. Od pierwszej minuty na murawie pojawią się między innymi Kylian Mbappe, Michael Olise i Ousmane Dembele. Na ławce rezerwowych znalazł się natomiast Rayan Cherki, który mimo dobrej formy musi na razie pogodzić się z rolą zmiennika. Równie ciekawie prezentuje się wyjściowa jedenastka reprezentacji Senegalu. W drużynie Lwów Terangi wystąpią chociażby Sadio Mane czy Kalidou Koulibaly, którzy mają poprowadzić swój zespół do korzystnego wyniku.
Premierowy gwizdek sędziego w spotkaniu Francuzów z Senegalczykami wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z meczu można śledzić na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem serwisu streamingowego tvpsport.pl. Areną zmagań będzie Meadowlands Stadium w East Rutherford. Funkcję arbitra głównego powierzono Alirezie Faghaniemu. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska już od pierwszych minut.
Wyjściowe jedenastki na spotkanie Francja – Senegal
Francja: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele, Doue – Mbappe
Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Sadio Mane
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