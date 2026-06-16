Francuzi zmierzą się z Senegalczykami. Znamy składy na mecz MŚ 2026

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Didier Deschamps oraz Pape Thiaw odkryli karty

W Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie trwają mistrzostwa świata 2026. We wtorkowy wieczór rywalizację rozpocznie grupa I, w której spotkania zapowiadają się niezwykle interesująco. Dzisiaj o godzinie 21:00 dojdzie do starcia reprezentacji Francji z Senegalem. Obie drużyny liczą na udany start turnieju, ponieważ o awans do fazy pucharowej będą walczyć także z Norwegią i Irakiem. Selekcjonerzy Didier Deschamps oraz Pape Thiaw odkryli już karty przed premierowym meczem swoich zespołów na mundialu, ogłaszając podstawowe składy na ten pojedynek.

W ekipie Trójkolorowych nie zabraknie największych gwiazd. Od pierwszej minuty na murawie pojawią się między innymi Kylian Mbappe, Michael Olise i Ousmane Dembele. Na ławce rezerwowych znalazł się natomiast Rayan Cherki, który mimo dobrej formy musi na razie pogodzić się z rolą zmiennika. Równie ciekawie prezentuje się wyjściowa jedenastka reprezentacji Senegalu. W drużynie Lwów Terangi wystąpią chociażby Sadio Mane czy Kalidou Koulibaly, którzy mają poprowadzić swój zespół do korzystnego wyniku.

Premierowy gwizdek sędziego w spotkaniu Francuzów z Senegalczykami wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisję z meczu można śledzić na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem serwisu streamingowego tvpsport.pl. Areną zmagań będzie Meadowlands Stadium w East Rutherford. Funkcję arbitra głównego powierzono Alirezie Faghaniemu. Kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska już od pierwszych minut.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Francja – Senegal

Francja: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele, Doue – Mbappe

𝐋𝐞 𝐗𝐈 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 🇫🇷🔥



Rendez-vous à 21h00 pour le 1er match face au Sénégal, en direct sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hdn3Pouvoc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 16, 2026

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Sadio Mane