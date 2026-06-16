Tuchel dokonał zmiany w kadrze Anglików. Zawodnik Chelsea powołany

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Reprezentacja Anglii. Trevoh Chalobah zajął miejsce Tino Livramento

Reprezentacja Anglii lada moment rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata 2026. Drużyna Synów Albionu trafiła do grupy L, gdzie zmierzy się z Chorwacją (17.06, 22:00), Ghaną (23.06, 22:00) oraz Panamą (27.06, 23:00). Tuż przed inauguracyjnym spotkaniem na turnieju selekcjoner Thomas Tuchel został jednak zmuszony do dokonania zmiany w kadrze zespołu Trzech Lwów. Przepisy FIFA pozwalają uczestniczącym drużynom na zastąpienie zawodnika z pola do 24 godzin przed swoim pierwszym meczem mundialu, dlatego angielski sztab szkoleniowy szybko podjął niezbędne działania.

Powodem roszady była kontuzja Tino Livramento, który opuścił już zgrupowanie reprezentacji. Wiadomo także, kto zajmie jego miejsce na liście powołanych. Szansę otrzymał Trevoh Chalobah, na co dzień występujący w Chelsea. Choć 26-latek najlepiej czuje się na pozycji środkowego obrońcy, w razie potrzeby może również zagrać na prawej stronie defensywy. To właśnie wszechstronność sprawiła, że Thomas Tuchel zdecydował się powołać go w zamian za piłkarza Newcastle United.

Dla Chalobaha będzie to doskonała okazja do poprawienia swojego dorobku w reprezentacji Anglii. Jak dotąd defensor rozegrał w narodowych barwach zaledwie jedno spotkanie. Wychowanek wspomnianej wyżej Chelsea podczas swojej kariery był również wypożyczany do Ipswich Town, FC Lorient, Huddersfield Town oraz Crystal Palace. W minionej kampanii wystąpił w 47 meczach, zdobywając trzy bramki. Dobra forma klubowa sprawiła, że ponownie znalazł się on w kręgu zainteresowań sztabu szkoleniowego ekipy Synów Albionu.