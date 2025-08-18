Selekcjoner Brazylii podjął zaskakującą decyzję. Chodzi o gwiazdę

Reprezentacja Brazylii we wrześniu zagra mecze z Chile i Boliwią. Tymczasem przed tymi spotkania na odważną decyzję chce sobie pozwolić trener Carlo Ancelotti ws. jednego z graczy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Reprezentacja Brazylii bez Viniciusa Juniora

Reprezentacja Brazylii już wkrótce wróci do gry. 5 września w ramach eliminacji do mistrzostw świata zmierzy się z Chile, a pięć dni później rywalem Canarinhos będzie Boliwia. Jak poinformowało Globo, w obu spotkaniach zabraknie największej gwiazdy drużyny.

Według źródła sztab szkoleniowy reprezentacji Brazylii podjął decyzję, aby dać Viniciusowi Juniorowi czas na odpoczynek. Tym bardziej że piłkarz i tak nie mógłby zagrać w pierwszym meczu z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Vinicius Junior to jednak jedyny kluczowy zawodnik Realu Madryt z Brazylii, który nie uda się na wrześniowe zgrupowanie kadry. W planach selekcjonera znajdują się natomiast Eder Militao i Rodrygo, którzy mają wystąpić w starciach z Chile i Boliwią. Ostateczna kadra zostanie ogłoszona 25 sierpnia.

Canarinhos są już pewni awansu na przyszłoroczny mundial. Reprezentacja Brazylii aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli eliminacji strefy CONMEBOL. Na dwie kolejki przed końcem ma na koncie 25 punktów.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 odbędą się w trzech krajach – Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Turniej rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, a zakończy 19 lipca w Nowym Jorku. Weźmie w nim udział 48 drużyn, rywalizujących na 16 stadionach w 16 miastach.

Czytaj więcej: Barcelona chce grać w USA. Xabi Alonso zareagował bez ogródek