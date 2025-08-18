Barcelona chce grać w USA. Xabi Alonso zareagował bez ogródek

FC Barcelona ma plan, aby rozegrać mecz La Liga w Stanach Zjednoczonych. Swoim stanowiskiem w sprawie podzielił się trener Xabi Alonso z Realu Madryt. Hiszpan nie owijał w bawełnę.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso o spotkaniu La Liga z udziałem Barcelony w Stanach Zjednoczonych

FC Barcelona od dłuższego czasu rozważa plan rozegrania jednego z grudniowych spotkań ligi hiszpańskiej za oceanem. Mowa o starciu Villarreal z Katalończykami. Spotkanie miałoby się odbyć w Miami, co budzi spore kontrowersje. Na ten temat kilka słów wyraził szkoleniowiec Realu Madryt.

– Absolutnie zgadzam się ze stanowiskiem Realu Madryt. Jeśli zasady mają zostać zmienione, muszą o tym zdecydować wszyscy uczestnicy rozgrywek. Teraz tak nie jest – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez portal As.com.

Madrycka ekipa ligowe zmagania rozpocznie natomiast od wtorkowej potyczki z Osasuną. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00, a Real przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta. Królewscy mają jednocześnie zamiar odpowiedzieć Barcelonie na jej wysoką wygraną z Mallorcą (3:0).

Stołeczna drużyna w trakcie letniego okna transferowego mocno się zmieniła. Nie tylko zatrudniono nowego szkoleniowca, który miał już okazję prowadzić Real w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata. Ponadto dokonano kilku istotnych ruchów transferowych. Zespół wzmocnili między innymi: Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono oraz Trent Alexander-Arnold.

Tymczasem łącznie przed wrześniową przerwą reprezentacyjną madrycka ekipa rozegra trzy spotkania ligowe. W drugiej kolejce zmierzy się z Realem Oviedo, a w trzeciej z Osasuną.

